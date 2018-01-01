Биография

Эми Хилл — актриса, известная американская артистка театра и телевидения. Выступает в жанре комедии, участвует в стендап-шоу, озвучивает героев фильмов и сериалов. Эми Хилл родилась в американском городе Дедвуд в Южной Дакоте 9 мая 1953 года. Будущая актриса с детства проявляла творческие способности. После окончания учебы увлеклась актерским мастерством. В театре стала участвовать в перфомансах и быстро завоевала любовь зрителей. Дебют Эми Хилл в кино состоялся в фильме «Голубая бездна» 1988 года. Роль компьютерного оператора была исполнена так успешно, что артистка получила приглашение на съемки сатирической картины «Новая рождественская сказка». Затем последовала плодотворная работа в сериалах «Идеальные незнакомцы» и «Беверли-Хиллз 90210». В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» актриса исполнила роль миссис Пейт. В карьере Эми Хилл фильмы, знакомые зрителям всего мира. Среди них картины «Восходящее солнце» и «50 первых поцелуев». Также артистка пишет сценарии и ставит собственные театральные шоу.