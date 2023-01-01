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Фильмы
2012
Актёры и съёмочная группа фильма «2012»

Актёры и съёмочная группа фильма «2012»

Режиссёры

Роланд Эммерих

Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Режиссёр

Актёры

Джон Кьюсак

Джон Кьюсак

John Cusack
АктёрJackson Curtis
Аманда Пит

Аманда Пит

Amanda Peet
АктрисаKate Curtis
Чиветель Эджиофор

Чиветель Эджиофор

Chiwetel Ejiofor
АктёрAdrian Helmsley
Тандиве Ньютон

Тандиве Ньютон

Thandiwe Newton
АктрисаLaura Wilson (в титрах: Thandie Newton)
Оливер Платт

Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрCarl Anheuser
Том Маккарти

Том Маккарти

Tom McCarthy
АктёрGordon Silberman
Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрCharlie Frost
Дэнни Гловер

Дэнни Гловер

Danny Glover
АктёрPresident Thomas Wilson
Лиам Джеймс

Лиам Джеймс

Liam James
АктёрNoah Curtis
Морган Лили

Морган Лили

Morgan Lily
АктрисаLilly Curtis

Сценаристы

Роланд Эммерих

Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Сценарист
Харальд Клозер

Харальд Клозер

Harald Kloser
Сценарист

Продюсеры

Аарон Бойд

Аарон Бойд

Aaron Boyd
Продюсер
Роланд Эммерих

Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Продюсер
Уте Эммерих

Уте Эммерих

Ute Emmerich
Продюсер
Фолькер Энгель

Фолькер Энгель

Volker Engel
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Елена Борзунова

Елена Борзунова

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Дон Макколей

Дон Макколей

Don Macaulay
Художник
Шэй Канлифф

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница

Монтажёры

Дэвид Бреннер

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Харальд Клозер

Харальд Клозер

Harald Kloser
Композитор
Томас Ванкер

Томас Ванкер

Thomas Wanker
Композитор