Актёры и съёмочная группа фильма «2012»
Актёры
АктёрJackson Curtis
Джон КьюсакJohn Cusack
АктрисаKate Curtis
Аманда ПитAmanda Peet
АктёрAdrian Helmsley
Чиветель ЭджиофорChiwetel Ejiofor
АктрисаLaura Wilson (в титрах: Thandie Newton)
Тандиве НьютонThandiwe Newton
АктёрCarl Anheuser
Оливер ПлаттOliver Platt
АктёрGordon Silberman
Том МаккартиTom McCarthy
АктёрCharlie Frost
Вуди ХаррельсонWoody Harrelson
АктёрPresident Thomas Wilson
Дэнни ГловерDanny Glover
АктёрNoah Curtis
Лиам ДжеймсLiam James
АктрисаLilly Curtis