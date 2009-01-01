2012 (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Человечество пытается выжить во время апокалипсиса. Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон и Аманда Пит в ленте от режиссера «Послезавтра» и «Дня независимости».
Американские и индийские геологи, изучая влияние радиации на земное ядро, приходят к неутешительному выводу: в 2012 году н�аступит конец света. Сразу после того, как геолог Адриан Хелмсли передает результаты исследований президенту США, правительства стран «Большой восьмерки» начинают готовиться к апокалипсису в режиме строгой секретности. Тем временем писатель-фантаст Джексон Кертис узнает о возможной трагедии от радиоведущего-конспиролога Чарли Фроста. Когда в Лос-Анджелесе происходит землетрясение, Кертис ищет способ спасти семью. Получится ли у героев выжить в условиях мировой катастрофы?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Оливер
Платт
- ТМАктёр
Том
�Маккарти
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ЛДАктёр
Лиам
Джеймс
- МЛАктриса
Морган
Лили
- Сценарист
Роланд
Эммерих
- ХКСценарист
Харальд
Клозер
- АБПродюсер
Аарон
Бойд
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- УЭПродюсер
Уте
Эммерих
- ФЭПродюсер
Фолькер
Энгель
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер
- ТВКомпозитор
Томас
Ванкер