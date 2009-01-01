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2012 (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.22009, 2012
Фантастика, Боевики151 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Человечество пытается выжить во время апокалипсиса. Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон и Аманда Пит в ленте от режиссера «Послезавтра» и «Дня независимости».

Американские и индийские геологи, изучая влияние радиации на земное ядро, приходят к неутешительному выводу: в 2012 году наступит конец света. Сразу после того, как геолог Адриан Хелмсли передает результаты исследований президенту США, правительства стран «Большой восьмерки» начинают готовиться к апокалипсису в режиме строгой секретности. Тем временем писатель-фантаст Джексон Кертис узнает о возможной трагедии от радиоведущего-конспиролога Чарли Фроста. Когда в Лос-Анджелесе происходит землетрясение, Кертис ищет способ спасти семью. Получится ли у героев выжить в условиях мировой катастрофы?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «2012»

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