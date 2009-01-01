2012 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Человечество пытается выжить во время апокалипсиса. Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон и Аманда Пит в ленте от режиссера «Послезавтра» и «Дня независимости».



Американские и индийские геологи, изучая влияние радиации на земное ядро, приходят к неутешительному выводу: в 2012 году н�аступит конец света. Сразу после того, как геолог Адриан Хелмсли передает результаты исследований президенту США, правительства стран «Большой восьмерки» начинают готовиться к апокалипсису в режиме строгой секретности. Тем временем писатель-фантаст Джексон Кертис узнает о возможной трагедии от радиоведущего-конспиролога Чарли Фроста. Когда в Лос-Анджелесе происходит землетрясение, Кертис ищет способ спасти семью. Получится ли у героев выжить в условиях мировой катастрофы?



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