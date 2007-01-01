18-14 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Под Петербургом, в окрестностях Царского Села, происходит цепь загадочных убийств. От рук неизвестного маньяка погибают молодые женщины. Эти смерти объединяет один и тот же почерк – звериная жестокость и странное орудие, которым наносятся увечья жертвам. Ужас и истерия нарушают размеренное течение жизни обитателей столичного пригорода. В народе уже придумали прозвище злодею – Царскосельский Душегубец.



Здесь же, в Царском Селе, находится Лицей (закрытая элитная школа при императорском дворе Александра I). Самому старшему из учащихся – 18, самому младшему – 14. Среди них - Александр Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, Константин Данзас, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. В будущем их имена навсегда войдут в историю России, но сейчас это обычные школяры, которые влюбляются, напиваются, проказничают, пишут стихи, бегают на свидания, вызывают друг друга на дуэль, шутят над преподавателями, устраивают тайные общества и ввязываются в любые сомнительные предприятия.



Со свойственным своему возрасту юношеским азартом лицеисты подключаются и к поискам преступника. Более того, наши герои сами попадают под подозрение специально приехавшего из Петербурга следователя. Теперь будущие первые лица государства Российского вынуждены доказывать свою невиновность, а единственный способ сделать это – вывести преступника на чистую воду...



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