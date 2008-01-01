Жить сначала. Серия 14
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Жить сначала (сериал, 2008) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

9.02008, Жить сначала. Серия 14
Драмы, Мелодрамы18+

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Сюжет

История невинно осуждённой девушки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Она увлекалась музыкой, хотела серьёзно учиться, но первая юношеская любовь привела её за решётку. Теперь ей приходится пережить первый шок знакомства с уголовным миром, а затем – попытаться наладить контакт со своими сокамерницами.

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