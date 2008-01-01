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Жить сначала (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02008, Жить сначала. Серия 1
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История невинно осуждённой девушки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Она увлекалась музыкой, хотела серьёзно учиться, но первая юношеская любовь привела её за решётку. Теперь ей приходится пережить первый шок знакомства с уголовным миром, а затем – попытаться наладить контакт со своими сокамерницами.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ВБРежиссёр
Виктор
Бутурлин
- Актриса
Светлана
Бакулина
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актёр
Никита
Зверев
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- ПСАктёр
Петр
Семак
- Актриса
Валентина
Панина
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- ККАктриса
Кира
Крейлис-Петрова
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ААСценарист
Александр
Архипов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- СКХудожник
Сергей
Коковкин
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий