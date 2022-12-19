Жить сначала (сериал, 2008) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

История невинно осуждённой девушки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Она увлекалась музыкой, хотела серьёзно учиться, но первая юношеская любовь привела её за решётку. Теперь ей приходится пережить первый шок знакомства с уголовным миром, а затем – попытаться наладить контакт со своими сокамерницами.

