Женский батальонъ (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Женский батальонъ
1-й сезон
1-я серия

Военный, Исторический12+

Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрeкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов.

Россия
Военный, Исторический, Драма
53 мин / 00:53

