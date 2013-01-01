ЗАГС (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Главные герои сериала – работники данного государственного органа. Сюжет – истории посетителей, так или иначе связанные с этими самыми государственными состояниями. А ситуации, как и состояния, могут быть очень разными. От самых счастливых до трагических. Есть много счастья и много горя. Кто-то приходит, чтобы соединиться в семью, в соседней же комнате горят желанием развестись. Вот пара родителей все еще думает над именем младенцам, а рядом родственники пришли за свидетельством о смерти.



