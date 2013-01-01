ЗАГС (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
8.22013, ЗАГС. Сезон 1. Серия 13
Мелодрама16+
Сезоны и серии
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
ЗАГС
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Главные герои сериала – работники данного государственного органа. Сюжет – истории посетителей, так или иначе связанные с этими самыми государственными состояниями. А ситуации, как и состояния, могут быть очень разными. От самых счастливых до трагических. Есть много счастья и много горя. Кто-то приходит, чтобы соединиться в семью, в соседней же комнате горят желанием развестись. Вот пара родителей все еще думает над именем младенцам, а рядом родственники пришли за свидетельством о смерти.
Сериал ЗАГС 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ВСРежиссёр
Виталий
Скородумов
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- СПРежиссёр
Сергей
Пищиков
- АГРежиссёр
Алексей
Гирба
- АБАктриса
Анастасия
Бусыгина
- АААктриса
Анна
Асташкина
- ЛХАктриса
Лёля
Хохлова
- МКАктриса
Мария
Кунах
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- АСАктриса
Анастасия
Сапожникова
- ДЮАктёр
Дмитрий
Юмашев
- ВКАктёр
Владимир
Кебин
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ЭЧАктёр
Эльдар
Чеченов
- ЛЛСценарист
Лариса
Леоненко
- НКПродюсер
Наталия
Короткова
- ЛСПродюсер
Людмила
Сосновская
- АЗПродюсер
Андрей
Записов
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- ЮЧМонтажёр
Юрий
Чернов
- ОМОператор
Олег
Мощелков
- ММОператор
Максим
Миханюк
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков