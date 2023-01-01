Биография

Эльдар Борисович Чеченов — российский актер. Родился в Кабардино-Балкарии 12 июля 1983 года. Отслужив в армии, будущий артист продолжил служить по контракту. После завершения военной службы работал в охранных структурах. Случайно получил приглашение сняться в массовке в Москве. За первым приглашением были и другие. Заинтересовавшись новой творческой деятельностью, Эльдар Чеченов стал самостоятельно посещать кастинги. Благодаря подмеченному внешнему сходству с популярным актером Сергеем Безруковым, получил приглашение режиссера Дениса Алексеева сыграть роль Александра Белова в продолжении знаменитого криминального телесериала «Бригада: Наследник» 2012 года. По признанию самого актера, именно этому поразительному сходству он был обязан большей части своих первых ролей в массовке. После этого фильма Эльдара Чеченова заметили другие режиссеры и стали приглашать в другие успешные телепроекты. Так, роль посудомойщика провела Эльдара Чеченова через все четыре сезона сериала «Кухня», а также вошла в часть «Кухня в Париже» 2014 года.