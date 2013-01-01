Я все помню. Серия 4
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Я все помню
1-й сезон
4-я серия

Я все помню (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Я все помню. Серия 4
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В отделение полиции попадает девушка Маша, задержанная вместе с бездомными. Ее изысканные манеры и дорогое кольцо совсем не вяжутся с бродяжьей судьбой. Но девушка не помнит ничего о своeм прошлом и не знает, как оказалась на улице. Вскоре незнакомку удаeтся опознать, но информация приводит полицейских в шок. По официальным данным Маша погибла во время пожара и давно похоронена. Следствию предстоит распутать хитроумный преступный план.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я все помню»