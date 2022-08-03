Я все помню (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЯ все помню1-й сезон
8.82013, Я все помню. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+
В отделение полиции попадает девушка Маша, задержанная вместе с бездомными. Ее изысканные манеры и дорогое кольцо совсем не вяжутся с бродяжьей судьбой. Но девушка не помнит ничего о своeм прошлом и не знает, как оказалась на улице. Вскоре незнакомку удаeтся опознать, но информация приводит полицейских в шок. По официальным данным Маша погибла во время пожара и давно похоронена. Следствию предстоит распутать хитроумный преступный план.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- ВШАктёр
Василий
Шмаков
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- АААктёр
Алексей
Аптовцев
- ИКСценарист
Ирина
Кмит
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- СКОператор
Сергей
Комаров
- СКОператор
Сергей
Комаров
- НРКомпозитор
Николай
Ростов