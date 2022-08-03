Я все помню (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

В отделение полиции попадает девушка Маша, задержанная вместе с бездомными. Ее изысканные манеры и дорогое кольцо совсем не вяжутся с бродяжьей судьбой. Но девушка не помнит ничего о своeм прошлом и не знает, как оказалась на улице. Вскоре незнакомку удаeтся опознать, но информация приводит полицейских в шок. По официальным данным Маша погибла во время пожара и давно похоронена. Следствию предстоит распутать хитроумный преступный план.

