Военная разведка: Западный фронт (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2010, Военная разведка: Западный фронт. Серия 3
Приключения, Военный18+
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О сериале
Секретной группе 5-го разведывательного управления РККА поручают только особо опасные задания. Никому не известны имена бойцов этого подразделения, но их заслуги Отечество никогда не забудет. В послужном списке героев сотни заданий - уничтожение отряда фашистских провокаторов, переброска секретных документов, поимка вражеских диверсантов, организации прикрытия советских резидентов и многие другие подвиги, информация о которых до сих пор хранится в военных архивах под грифом «совершено секретно»…
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Сергей
Кошонин
- ЕГАктёр
Евгений
Ганелин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Лянка
Грыу
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- ЕЛСценарист
Евгений
Лабецкий
- ТССценарист
Татьяна
Столбова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Александр
Олейников
- АИПродюсер
Алиджан
Ибрагимов
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АРХудожник
Андрей
Розин
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков