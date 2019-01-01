9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 98 смотреть онлайн
Сюжет
Миран приезжает в Мидьят на похороны Хазара. На кладбище собираются все родственники, не считая Джихана, которого подозревают в убийстве брата. Рейян по-прежнему находится в коме после родов, и врачи не дают Зехре ложных надежд. В это время Джихан, находясь под стражей, просит полицейских устроить ему свидание с Мираном, чтобы рассказать свою версию случившегося в лесу.
Узнает ли Миран имя настоящего убийцы отца, увидим в 98 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно только на нашем сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляж�а
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар