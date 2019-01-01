Ветреный. Сезон 3. Серия 98
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
98-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 98 смотреть онлайн

Сюжет

Миран приезжает в Мидьят на похороны Хазара. На кладбище собираются все родственники, не считая Джихана, которого подозревают в убийстве брата. Рейян по-прежнему находится в коме после родов, и врачи не дают Зехре ложных надежд. В это время Джихан, находясь под стражей, просит полицейских устроить ему свидание с Мираном, чтобы рассказать свою версию случившегося в лесу.

Узнает ли Миран имя настоящего убийцы отца, увидим в 98 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно только на нашем сервисе Wink!

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7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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