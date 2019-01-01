Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 98 смотреть онлайн

Сюжет

Миран приезжает в Мидьят на похороны Хазара. На кладбище собираются все родственники, не считая Джихана, которого подозревают в убийстве брата. Рейян по-прежнему находится в коме после родов, и врачи не дают Зехре ложных надежд. В это время Джихан, находясь под стражей, просит полицейских устроить ему свидание с Мираном, чтобы рассказать свою версию случившегося в лесу.



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