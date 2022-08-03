Шадоглу приезжают на площадь, чтобы огласить Азизе свое решение насчет перемирия, — и подрывают план главы Асланбеев. Фырат предлагает Рейян и Мирану срочно покинуть Мидьят и даже достает супругам новые паспорта. Аслан встречается с Азизе на кладбище и в очередной раз обманывает бабушку. Тем временем Султан находит на кухне забытую игрушку Гюль.



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