Ветреный. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
9-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Шадоглу приезжают на площадь, чтобы огласить Азизе свое решение насчет перемирия, — и подрывают план главы Асланбеев. Фырат предлагает Рейян и Мирану срочно покинуть Мидьят и даже достает супругам новые паспорта. Аслан встречается с Азизе на кладбище и в очередной раз обманывает бабушку. Тем временем Султан находит на кухне забытую игрушку Гюль.

Найдет ли Султан спрятанное в игрушке письмо Дильшах, узнаете в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 9 серия 3 сезона уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»