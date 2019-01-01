Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 86 смотреть онлайн

Сюжет

Джихан и Хандан пытаются дозвониться до Азата, но сын не желает разговаривать с родителями. Азизе угрожает Фюсун расправой, если ее дети и возлюбленный пострадают, но у женщины свои планы — для начала ей �нужно поссорить Шадоглу между собой. Между тем Хазар ругает Рейян за общение с Азизе, но Зехра останавливает его и напоминает, что дочь хочет остановить войну ради светлого будущего.



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