Ветреный. Сезон 3. Серия 86
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
86-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 86 смотреть онлайн

Сюжет

Джихан и Хандан пытаются дозвониться до Азата, но сын не желает разговаривать с родителями. Азизе угрожает Фюсун расправой, если ее дети и возлюбленный пострадают, но у женщины свои планы — для начала ей нужно поссорить Шадоглу между собой. Между тем Хазар ругает Рейян за общение с Азизе, но Зехра останавливает его и напоминает, что дочь хочет остановить войну ради светлого будущего.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»