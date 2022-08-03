Ветреный. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
8-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Рейян отдают документы на развод, и девушка вынуждена их подписать. Однако в дом Шадоглу приходит Азизе и объявляет о перемирии. Не все понимают мотивацию главы Асланбеев — Миран даже подозревает, что это очередная игра, но молодой человек вынужден пойти на уловку, дабы вновь получить доверие бабушки. Фырат предлагает Рейян и Мирану все-таки переехать из Мидьята и начать новую жизнь.

Смогут ли молодые люди бросить воюющих родственников, узнаем в 3 сезоне турецкого телесериала. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — 8 серия доступна в хорошем качестве уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»