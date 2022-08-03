Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Рейян отдают документы на развод, и девушка вынуждена их подписать. Однако в дом Шадоглу приходит Азизе и объявляет о перемирии. Не все понимают мотивацию главы Асланбеев — Миран даже подозревает, что это очередная игра, но молодой человек вынужден пойти на уловку, дабы вновь получить доверие бабушки. Фырат предлагает Рейян и Мирану все-таки переехать из Мидьята и начать новую жизнь.
Смогут ли молодые люди бросить воюющих родственников, узнаем в 3 сезоне турецкого телесериала. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — 8 серия доступна в хорошем качестве уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар