Рейян отдают документы на развод, и девушка вынуждена их подписать. Однако в дом Шадоглу приходит Азизе и объявляет о перемирии. Не все понимают мотивацию главы Асланбеев — Миран даже подозревает, что это очередная игра, но молодой человек вынужден пойти на уловку, дабы вновь получить доверие бабушки. Фырат предлагает Рейян и Мирану все-таки переехать из Мидьята и начать новую жизнь.



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