Ветреный. Сезон 3. Серия 77
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
77-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 77 смотреть онлайн

О сериале

Ярен приводят на осмотр к врачу, чтобы подтвердить беременность, и девушка хочет подкупить врача. Миран требует Азизе вернуть Фюсун дочь, а взамен обещает бабушке дать второй шанс. Этот поступок не понимает Хазар — он считает, что Азизе только вредит семье и продолжит мстить его близким. Фырат собирает срочное совещание, на котором объявляет, что Джихан без спроса снял крупную сумму денег ради личных целей.

Расскажет ли Джихан причину своего поступка, узнаем в 77 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»