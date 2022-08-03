Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 77 смотреть онлайн
О сериале
Ярен приводят на осмотр к врачу, чтобы подтвердить беременность, и девушка хочет подкупить врача. Миран требует Азизе вернуть Фюсун дочь, а взамен обещает бабушке дать второй шанс. Этот поступок не понимает Хазар — он считает, что Азизе только вредит семье и продолжит мстить его близким. Фырат собирает срочное совещание, на котором объявляет, что Джихан без спроса снял крупную сумму денег ради личных целей.
Расскажет ли Джихан причину своего поступка, узнаем в 77 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар