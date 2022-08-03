Ярен приводят на осмотр к врачу, чтобы подтвердить беременность, и девушка хочет подкупить врача. Миран требует Азизе вернуть Фюсун дочь, а взамен обещает бабушке дать второй шанс. Этот поступок не понимает Хазар — он считает, что Азизе только вредит семье и продолжит мстить его близким. Фырат собирает срочное совещание, на котором объявляет, что Джихан без спроса снял крупную сумму денег ради личных целей.



Расскажет ли Джихан причину своего поступка, узнаем в 77 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

