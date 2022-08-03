Ветреный. Сезон 3. Серия 75
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
75-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 75 смотреть онлайн

О сериале

Рейян просит Мирана дать Азизе второй шанс. Молодой человек обещает подумать, но опасается, что женщина никогда не изменится и продолжит мстить. Фюсун привозит Ярен на поле, где девушка убила Харуна, и хочет наказать за смерть сына. Джихан узнает о планах женщины и пытается спасти дочь, но Фюсун готова убить и его. В это время Рейян становится плохо, и Миран увозит девушку в больницу.

Потеряет ли Рейян ребенка, увидим в 75 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал смотреть без рекламы можно по подписке на нашем онлайн-сервис Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»