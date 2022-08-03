Рейян просит Мирана дать Азизе второй шанс. Молодой человек обещает подумать, но опасается, что женщина никогда не изменится и продолжит мстить. Фюсун привозит Ярен на поле, где девушка убила Харуна, и хочет наказать за смерть сына. Джихан узнает о планах женщины и пытается спасти дочь, но Фюсун готова убить и его. В это время Рейян становится плохо, и Миран увозит девушку в больницу.



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