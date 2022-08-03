Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 75 смотреть онлайн
О сериале
Рейян просит Мирана дать Азизе второй шанс. Молодой человек обещает подумать, но опасается, что женщина никогда не изменится и продолжит мстить. Фюсун привозит Ярен на поле, где девушка убила Харуна, и хочет наказать за смерть сына. Джихан узнает о планах женщины и пытается спасти дочь, но Фюсун готова убить и его. В это время Рейян становится плохо, и Миран увозит девушку в больницу.
Потеряет ли Рейян ребенка, увидим в 75 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал смотреть без рекламы можно по подписке на нашем онлайн-сервис Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар