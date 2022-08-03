Миран узнает, что Фырат скрыл от него имя водителя грузовика, и не понимает, почему брат так поступил. Азизе приходит в особняк Асланбеев и падает в обморок из-за ранения. Ярен сознается Азату, что именно она убила Харуна, и ждет, что брат отдаст ее полицейским. Рейян принимает решение рассказать Мирану о ранении Азизе, но без упоминания Дильшах в этой истории.



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