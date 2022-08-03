Ветреный. Сезон 3. Серия 69
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
69-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 69 смотреть онлайн

О сериале

Миран узнает, что Фырат скрыл от него имя водителя грузовика, и не понимает, почему брат так поступил. Азизе приходит в особняк Асланбеев и падает в обморок из-за ранения. Ярен сознается Азату, что именно она убила Харуна, и ждет, что брат отдаст ее полицейским. Рейян принимает решение рассказать Мирану о ранении Азизе, но без упоминания Дильшах в этой истории.

Узнает ли Миран, что его мать пыталась убить врага, увидите в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 69 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»