Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 69 смотреть онлайн
О сериале
Миран узнает, что Фырат скрыл от него имя водителя грузовика, и не понимает, почему брат так поступил. Азизе приходит в особняк Асланбеев и падает в обморок из-за ранения. Ярен сознается Азату, что именно она убила Харуна, и ждет, что брат отдаст ее полицейским. Рейян принимает решение рассказать Мирану о ранении Азизе, но без упоминания Дильшах в этой истории.
Узнает ли Миран, что его мать пыталась убить врага, увидите в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 69 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар