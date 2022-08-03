Фюсун угрожает Азизе и говорит ей, что расплата только началась. Но есть и те, кому жалко женщину — Генюль переживает, что бабушка наложит на себя руки. Дильшах по-прежнему не верит, что ее сын жив, и отказывается разговаривать с Мираном, но молодой человек намерен растопить лед в сердце матери. Тем временем Фырат становится хозяином дома Асланбеев и ставит на место Фюсун.



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