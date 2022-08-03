Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 57 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун угрожает Азизе и говорит ей, что расплата только началась. Но есть и те, кому жалко женщину — Генюль переживает, что бабушка наложит на себя руки. Дильшах по-прежнему не верит, что ее сын жив, и отказывается разговаривать с Мираном, но молодой человек намерен растопить лед в сердце матери. Тем временем Фырат становится хозяином дома Асланбеев и ставит на место Фюсун.
Сможет ли Фырат прогнать новоиспеченную родственницу из особняка, узнаем в новом эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 57 серия доступна нашем онлайн-сервисе без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар