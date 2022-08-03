Ветреный. Сезон 3. Серия 57
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
57-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 57 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун угрожает Азизе и говорит ей, что расплата только началась. Но есть и те, кому жалко женщину — Генюль переживает, что бабушка наложит на себя руки. Дильшах по-прежнему не верит, что ее сын жив, и отказывается разговаривать с Мираном, но молодой человек намерен растопить лед в сердце матери. Тем временем Фырат становится хозяином дома Асланбеев и ставит на место Фюсун.

Сможет ли Фырат прогнать новоиспеченную родственницу из особняка, узнаем в новом эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 57 серия доступна нашем онлайн-сервисе без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»