Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 55 смотреть онлайн
О сериале
Полиция расследует дело Дильшах и обнаруживает, что ее могила пуста. Тем временем Хазар приезжает на берег реки и видит туфли сбежавшей женщины. Насух и Азизе отправляются в хижину к Рейян — они намерены открыть девушке новую правду. Фырат приходит в особняк Асланбеев, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с Фюсун.
Узнает ли Фюсун, что Фырат тоже является наследником Асланбеев, увидим в 55 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке сериал можно только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар