Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 55 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 3. Серия 55
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Полиция расследует дело Дильшах и обнаруживает, что ее могила пуста. Тем временем Хазар приезжает на берег реки и видит туфли сбежавшей женщины. Насух и Азизе отправляются в хижину к Рейян — они намерены открыть девушке новую правду. Фырат приходит в особняк Асланбеев, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с Фюсун.

Узнает ли Фюсун, что Фырат тоже является наследником Асланбеев, увидим в 55 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке сериал можно только на нашем сервисе Wink!

Турция
Драма, Мелодрама
40 мин / 00:40

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

