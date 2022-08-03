Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 55 смотреть онлайн

Полиция расследует дело Дильшах и обнаруживает, что ее могила пуста. Тем временем Хазар приезжает на берег реки и видит туфли сбежавшей женщины. Насух и Азизе отправляются в хижину к Рейян — они намерены открыть девушке новую правду. Фырат приходит в особняк Асланбеев, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с Фюсун.



Узнает ли Фюсун, что Фырат тоже является наследником Асланбеев, увидим в 55 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный».


