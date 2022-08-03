Ветреный. Сезон 3. Серия 50
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
50-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 50 смотреть онлайн

О сериале

Зехра умоляет Махфуза не отдавать Дильшах Хазару — женщина опасается, что первая любовь ее мужа рассорит семью. Рейян узнает, что была беременна двойней, и обвиняет Мирана в очередной лжи. Тем временем Зейнеп находит бездыханное тело Эсмы и вызывает скорую помощь. Джихан окончательно ссорится с Насухом и в одиночестве покидает особняк Шадоглу — однако мужчина намерен и дальше мстить Азизе.

Простит ли Джихан своего отца, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 50 серия на русском уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»