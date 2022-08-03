Зехра умоляет Махфуза не отдавать Дильшах Хазару — женщина опасается, что первая любовь ее мужа рассорит семью. Рейян узнает, что была беременна двойней, и обвиняет Мирана в очередной лжи. Тем временем Зейнеп находит бездыханное тело Эсмы и вызывает скорую помощь. Джихан окончательно ссорится с Насухом и в одиночестве покидает особняк Шадоглу — однако мужчина намерен и дальше мстить Азизе.



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