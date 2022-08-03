Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 50 смотреть онлайн
О сериале
Зехра умоляет Махфуза не отдавать Дильшах Хазару — женщина опасается, что первая любовь ее мужа рассорит семью. Рейян узнает, что была беременна двойней, и обвиняет Мирана в очередной лжи. Тем временем Зейнеп находит бездыханное тело Эсмы и вызывает скорую помощь. Джихан окончательно ссорится с Насухом и в одиночестве покидает особняк Шадоглу — однако мужчина намерен и дальше мстить Азизе.
Простит ли Джихан своего отца, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 50 серия на русском уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар