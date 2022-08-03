Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Аслан встречается с родной матерью и просит ее пока не сообщать Генюль о том, что он выжил. Азизе тоже узнает о приезде внука и просит его немедленно покинуть Мидьят. Между тем Миран пытается объяснить Рейян, что своим выстрелом пытался спасти жизнь Азату, однако девушка не желает слушать мужа. К тому же семья Шадоглу отказывается от родства с Мираном и намерена отомстить молодому человеку.
Как поступит Рейян в сложившейся ситуации, узнаем в новом эпизоде 3 сезона турецкой истории. Смотреть онлайн 5 серию сериала «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар