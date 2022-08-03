Ветреный. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
5-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Аслан встречается с родной матерью и просит ее пока не сообщать Генюль о том, что он выжил. Азизе тоже узнает о приезде внука и просит его немедленно покинуть Мидьят. Между тем Миран пытается объяснить Рейян, что своим выстрелом пытался спасти жизнь Азату, однако девушка не желает слушать мужа. К тому же семья Шадоглу отказывается от родства с Мираном и намерена отомстить молодому человеку.

Как поступит Рейян в сложившейся ситуации, узнаем в новом эпизоде 3 сезона турецкой истории. Смотреть онлайн 5 серию сериала «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»