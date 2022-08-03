Аслан встречается с родной матерью и просит ее пока не сообщать Генюль о том, что он выжил. Азизе тоже узнает о приезде внука и просит его немедленно покинуть Мидьят. Между тем Миран пытается объяснить Рейян, что своим выстрелом пытался спасти жизнь Азату, однако девушка не желает слушать мужа. К тому же семья Шадоглу отказывается от родства с Мираном и намерена отомстить молодому человеку.



Как поступит Рейян в сложившейся ситуации, узнаем в новом эпизоде 3 сезона турецкой истории. Смотреть онлайн 5 серию сериала «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

