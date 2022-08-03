Ветреный. Сезон 3. Серия 48
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
48-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 48 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун отдает Джихану письмо Ханифе, в котором та рассказала правду о своем детстве. Женщина сделала это не из доброго умысла — только так можно принизить Насуха в глазах младшего сына. Рейян вспоминает, что перед отравлением видела только одного человека — Азизе, и рассказывает об этом мужу. Девушка сомневается, что старшая из Асланбеев собиралась убить ее, но Миран намерен мстить бабушке за потерянного ребенка.

Узнают ли влюбленные правду об отравлении, увидим в 48 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный» — турецкий сериал на русском уже ждет вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»