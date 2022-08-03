Фюсун отдает Джихану письмо Ханифе, в котором та рассказала правду о своем детстве. Женщина сделала это не из доброго умысла — только так можно принизить Насуха в глазах младшего сына. Рейян вспоминает, что перед отравлением видела только одного человека — Азизе, и рассказывает об этом мужу. Девушка сомневается, что старшая из Асланбеев собиралась убить ее, но Миран намерен мстить бабушке за потерянного ребенка.



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