Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 48 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун отдает Джихану письмо Ханифе, в котором та рассказала правду о своем детстве. Женщина сделала это не из доброго умысла — только так можно принизить Насуха в глазах младшего сына. Рейян вспоминает, что перед отравлением видела только одного человека — Азизе, и рассказывает об этом мужу. Девушка сомневается, что старшая из Асланбеев собиралась убить ее, но Миран намерен мстить бабушке за потерянного ребенка.
Узнают ли влюбленные правду об отравлении, увидим в 48 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный» — турецкий сериал на русском уже ждет вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар