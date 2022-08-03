Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 47 смотреть онлайн
О сериале
Зехра предлагает Рейян и Мирану переехать в особняк Шадоглу — женщина переживает, что с дочерью может опять что-то случиться. Однако родные Рейян продолжают хранить тайну о выкидыше. Азизе понимает, что в несчастном случае виновата Фюсун, и угрожает сопернице. Тем временем Махфуз выходит из тюрьмы и собирается снова помочь родной дочери.
Что же задумал Махфуз, увидим в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 47 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар