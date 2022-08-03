Зехра предлагает Рейян и Мирану переехать в особняк Шадоглу — женщина переживает, что с дочерью может опять что-то случиться. Однако родные Рейян продолжают хранить тайну о выкидыше. Азизе понимает, что в несчастном случае виновата Фюсун, и угрожает сопернице. Тем временем Махфуз выходит из тюрьмы и собирается снова помочь родной дочери.



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