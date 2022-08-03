Ветреный. Сезон 3. Серия 47
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
47-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 47 смотреть онлайн

О сериале

Зехра предлагает Рейян и Мирану переехать в особняк Шадоглу — женщина переживает, что с дочерью может опять что-то случиться. Однако родные Рейян продолжают хранить тайну о выкидыше. Азизе понимает, что в несчастном случае виновата Фюсун, и угрожает сопернице. Тем временем Махфуз выходит из тюрьмы и собирается снова помочь родной дочери.

Что же задумал Махфуз, увидим в новом эпизоде турецкого сериала «Ветреный» — 47 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»