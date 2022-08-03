Ветреный. Сезон 3. Серия 46
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
46-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 46 смотреть онлайн

О сериале

Азизе находит потерявшую сознание Рейян и оказывает первую помощь девушке. Фюсун сообщают о пропаже Дильшах, и женщина вынуждена в очередной раз соврать Мирану. Тем временем Фырат не может смириться с тем, что рассказала Эсма, и изливает душу Зейнеп. Стараниями Азизе Рейян привозят в больницу, где ее близкие узнают печальные новости.

Что же случилось с беременной девушкой, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 46 серия на русском языке доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»