Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 46 смотреть онлайн
О сериале
Азизе находит потерявшую сознание Рейян и оказывает первую помощь девушке. Фюсун сообщают о пропаже Дильшах, и женщина вынуждена в очередной раз соврать Мирану. Тем временем Фырат не может смириться с тем, что рассказала Эсма, и изливает душу Зейнеп. Стараниями Азизе Рейян привозят в больницу, где ее близкие узнают печальные новости.
Что же случилось с беременной девушкой, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 46 серия на русском языке доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар