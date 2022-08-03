Азизе находит потерявшую сознание Рейян и оказывает первую помощь девушке. Фюсун сообщают о пропаже Дильшах, и женщина вынуждена в очередной раз соврать Мирану. Тем временем Фырат не может смириться с тем, что рассказала Эсма, и изливает душу Зейнеп. Стараниями Азизе Рейян привозят в больницу, где ее близкие узнают печальные новости.



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