Хазар по-прежнему в западне — Махмут запер хижину и поджег ее по приказу Азизе. В это время Миран едет на помощь к отцу, но его опережает другой человек. Насух узнает, что 47 лет назад его судьба могла бы сложиться иначе — оказывается, мать намеренно разлучила сына с возлюбленной. Между тем Фюсун планирует сделать новый ход в игре после смерти Аслана.



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