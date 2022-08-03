Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 39 смотреть онлайн
О сериале
Хазар по-прежнему в западне — Махмут запер хижину и поджег ее по приказу Азизе. В это время Миран едет на помощь к отцу, но его опережает другой человек. Насух узнает, что 47 лет назад его судьба могла бы сложиться иначе — оказывается, мать намеренно разлучила сына с возлюбленной. Между тем Фюсун планирует сделать новый ход в игре после смерти Аслана.
Что же задумала новая хозяйка особняка Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 39 серия доступна на нашем онлайн-сервисе без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар