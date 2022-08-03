Ветреный. Сезон 3. Серия 39
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
39-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 39 смотреть онлайн

О сериале

Хазар по-прежнему в западне — Махмут запер хижину и поджег ее по приказу Азизе. В это время Миран едет на помощь к отцу, но его опережает другой человек. Насух узнает, что 47 лет назад его судьба могла бы сложиться иначе — оказывается, мать намеренно разлучила сына с возлюбленной. Между тем Фюсун планирует сделать новый ход в игре после смерти Аслана.

Что же задумала новая хозяйка особняка Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 39 серия доступна на нашем онлайн-сервисе без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»