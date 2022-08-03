Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 36 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун узнает о тайных делах Харуна — он в тайне от матери женился на наследнице Шадоглу и помогал Аслану. Хазар подстраивает встречу Зехры с бывшим возлюбленным, но женщине сильно не нравится поступок мужа. Азат признается Насуху, что несмотря на мнение родителей считает Мирана своим родственником. Между тем Рейян мучают регулярные обмороки — и девушка вынуждена обратиться к врачу.
Что же происходит с красавицей Рейян, узнаем в 36 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн турецкую мелодраму и переживать за любимых героев можно на нашем сервисе Wink!
