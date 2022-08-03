Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 36 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 3. Серия 36
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Фюсун узнает о тайных делах Харуна — он в тайне от матери женился на наследнице Шадоглу и помогал Аслану. Хазар подстраивает встречу Зехры с бывшим возлюбленным, но женщине сильно не нравится поступок мужа. Азат признается Насуху, что несмотря на мнение родителей считает Мирана своим родственником. Между тем Рейян мучают регулярные обмороки — и девушка вынуждена обратиться к врачу.

Что же происходит с красавицей Рейян, узнаем в 36 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн турецкую мелодраму и переживать за любимых героев можно на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

