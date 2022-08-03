Ветреный. Сезон 3. Серия 33
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
33-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 33 смотреть онлайн

О сериале

Султан находит разбитый портрет Рейян и Мирана и понимает, что с Асланом что-то не так. Однако у женщины есть повод для радости — Азизе покинула особняк, и начинается новая жизнь. Миран обвиняет Хазара в смерти Дильшах и не желает слушать объяснений биологического отца. Между тем Азизе надеется, что у нее найдется возможность продолжить месть, и просит Махмута пока не трогать Шадоглу.

Расквитается ли Азизе с врагами, узнаем в 3 сезоне сериала «Ветреный» — 33 серия на русском языке уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»