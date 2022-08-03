Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 33 смотреть онлайн
О сериале
Султан находит разбитый портрет Рейян и Мирана и понимает, что с Асланом что-то не так. Однако у женщины есть повод для радости — Азизе покинула особняк, и начинается новая жизнь. Миран обвиняет Хазара в смерти Дильшах и не желает слушать объяснений биологического отца. Между тем Азизе надеется, что у нее найдется возможность продолжить месть, и просит Махмута пока не трогать Шадоглу.
Расквитается ли Азизе с врагами, узнаем в 3 сезоне сериала «Ветреный» — 33 серия на русском языке уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар