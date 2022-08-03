Султан находит разбитый портрет Рейян и Мирана и понимает, что с Асланом что-то не так. Однако у женщины есть повод для радости — Азизе покинула особняк, и начинается новая жизнь. Миран обвиняет Хазара в смерти Дильшах и не желает слушать объяснений биологического отца. Между тем Азизе надеется, что у нее найдется возможность продолжить месть, и просит Махмута пока не трогать Шадоглу.



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