Ветреный. Сезон 3. Серия 30
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
30-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 30 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран планируют развивать бизнес на приобретенной оливковой роще и для этого нанимают девушку Зейнеп, которая очень не нравится Фырату. После разговора с врачом Хазар убеждается, что Миран — действительно его сын, но эту же информацию ему подтверждает еще один доброжелатель. Аслан приходит на первый ужин в дом Асланбеев, однако поведение юноши вызывает много вопросов у его родни.

Если не терпится узнать, почему Аслан ведет себя неадекватно, включай 30 серию турецкой истории. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон ждет вас уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»