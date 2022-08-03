Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
Рейян и Миран планируют развивать бизнес на приобретенной оливковой роще и для этого нанимают девушку Зейнеп, которая очень не нравится Фырату. После разговора с врачом Хазар убеждается, что Миран — действительно его сын, но эту же информацию ему подтверждает еще один доброжелатель. Аслан приходит на первый ужин в дом Асланбеев, однако поведение юноши вызывает много вопросов у его родни.
Если не терпится узнать, почему Аслан ведет себя неадекватно, включай 30 серию турецкой истории. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон ждет вас уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар