Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Фырат узнают, что на месте брата Генюль никто не похоронен — а это означает, что еще один наследник Асланбеев на самом деле жив. Миран догадывается, кем может быть якобы погибший родственник, и снова решает играть по своим правилам. Рейян наводит свои порядки в доме Асланбеев, не обращая внимания на Азизе. Тем временем Зехра дает Хазару еще одну подсказку, по которой можно понять, что Миран — его сын.
Поверит ли Хазар жене, увидим в 28 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть все серии в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар