Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 28 смотреть онлайн

Миран и Фырат узнают, что на месте брата Генюль никто не похоронен — а это означает, что еще один наследник Асланбеев на самом деле жив. Миран догадывается, кем может быть якобы погибший родственник, и снова решает играть по своим правилам. Рейян наводит свои порядки в доме Асланбеев, не обращая внимания на Азизе. Тем временем Зехра дает Хазару еще одну подсказку, по которой можно понять, что Миран — его сын.



Поверит ли Хазар жене, увидим в 28 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть все серии в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

