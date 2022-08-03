Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 28 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 3. Серия 28
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Миран и Фырат узнают, что на месте брата Генюль никто не похоронен — а это означает, что еще один наследник Асланбеев на самом деле жив. Миран догадывается, кем может быть якобы погибший родственник, и снова решает играть по своим правилам. Рейян наводит свои порядки в доме Асланбеев, не обращая внимания на Азизе. Тем временем Зехра дает Хазару еще одну подсказку, по которой можно понять, что Миран — его сын.

Поверит ли Хазар жене, увидим в 28 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть все серии в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

