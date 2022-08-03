Ветреный. Сезон 3. Серия 23
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
23-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

О сериале

Убитую горем Рейян привозят в особняк Шадоглу. В это время Джихан является в особняк Асланбеев вместе с Генюль и объявляет, что девушка убила Мирана. Напуганная Султан хочет увезти дочь из Мидьята, переживая, что глава семьи не оставит это дело просто так. Азизе просит Хазара приехать в деревню, чтобы рассказать ему правду о его сыне, но не успевает этого сделать, так как не находит тела Мирана.

Кто же спас молодого человека и вытащил его из ямы, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 23 серия доступна онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»