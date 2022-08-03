Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн
О сериале
Убитую горем Рейян привозят в особняк Шадоглу. В это время Джихан является в особняк Асланбеев вместе с Генюль и объявляет, что девушка убила Мирана. Напуганная Султан хочет увезти дочь из Мидьята, переживая, что глава семьи не оставит это дело просто так. Азизе просит Хазара приехать в деревню, чтобы рассказать ему правду о его сыне, но не успевает этого сделать, так как не находит тела Мирана.
Кто же спас молодого человека и вытащил его из ямы, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 23 серия доступна онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар