Убитую горем Рейян привозят в особняк Шадоглу. В это время Джихан является в особняк Асланбеев вместе с Генюль и объявляет, что девушка убила Мирана. Напуганная Султан хочет увезти дочь из Мидьята, переживая, что глава семьи не оставит это дело просто так. Азизе просит Хазара приехать в деревню, чтобы рассказать ему правду о его сыне, но не успевает этого сделать, так как не находит тела Мирана.



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