Хазар приезжает к Айле, чтобы еще раз поговорить о Дильшах, но узнает, что женщина в спешке переехала. Тем временем Джихан находит дом, в котором Рейян спрятала Мирана, однако молодой человек успевает сбежать. Генюль приезжает в деревню и находит раненого возлюбленного — девушка убеждает его пойти с ней и начать новую жизнь, но Миран говорит ей, что будет верен жене до самой смерти. В деревне раздается выстрел — и его слышит бегущий на помощь другу Фырат.



Что же стало причиной выстрела, узнаем в 22 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — все сезоны ждут вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

