Ветреный. Сезон 3. Серия 22
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
22-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

О сериале

Хазар приезжает к Айле, чтобы еще раз поговорить о Дильшах, но узнает, что женщина в спешке переехала. Тем временем Джихан находит дом, в котором Рейян спрятала Мирана, однако молодой человек успевает сбежать. Генюль приезжает в деревню и находит раненого возлюбленного — девушка убеждает его пойти с ней и начать новую жизнь, но Миран говорит ей, что будет верен жене до самой смерти. В деревне раздается выстрел — и его слышит бегущий на помощь другу Фырат.

Что же стало причиной выстрела, узнаем в 22 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — все сезоны ждут вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»