Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн
О сериале
Хазар приезжает к Айле, чтобы еще раз поговорить о Дильшах, но узнает, что женщина в спешке переехала. Тем временем Джихан находит дом, в котором Рейян спрятала Мирана, однако молодой человек успевает сбежать. Генюль приезжает в деревню и находит раненого возлюбленного — девушка убеждает его пойти с ней и начать новую жизнь, но Миран говорит ей, что будет верен жене до самой смерти. В деревне раздается выстрел — и его слышит бегущий на помощь другу Фырат.
Что же стало причиной выстрела, узнаем в 22 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — все сезоны ждут вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар