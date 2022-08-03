Зехра и Хазар доезжают до больницы и узнают, что с новорожденной дочкой все хорошо. Генюль выясняет, что Мирана скоро должны убить, и бросается ему на помощь вместе с Фыратом. Джихан и его слуги находят деревню, где прячутся молодые люди, и приказывает немедленно убить Асланбея. Тем временем Аслан и Харун читают последнее письмо Ханифе, в котором женщина раскрывает все тайны Азизе.



Что же скрывает глава Асланбеев столько лет, узнаем в 21 серии. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — на русском 3 сезон доступен уже сейчас!

