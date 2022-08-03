Ветреный. Сезон 3. Серия 21
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
21-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

О сериале

Зехра и Хазар доезжают до больницы и узнают, что с новорожденной дочкой все хорошо. Генюль выясняет, что Мирана скоро должны убить, и бросается ему на помощь вместе с Фыратом. Джихан и его слуги находят деревню, где прячутся молодые люди, и приказывает немедленно убить Асланбея. Тем временем Аслан и Харун читают последнее письмо Ханифе, в котором женщина раскрывает все тайны Азизе.

Что же скрывает глава Асланбеев столько лет, узнаем в 21 серии. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — на русском 3 сезон доступен уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»