Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Зехра и Хазар доезжают до больницы и узнают, что с новорожденной дочкой все хорошо. Генюль выясняет, что Мирана скоро должны убить, и бросается ему на помощь вместе с Фыратом. Джихан и его слуги находят деревню, где прячутся молодые люди, и приказывает немедленно убить Асланбея. Тем временем Аслан и Харун читают последнее письмо Ханифе, в котором женщина раскрывает все тайны Азизе.
Что же скрывает глава Асланбеев столько лет, узнаем в 21 серии. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — на русском 3 сезон доступен уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар