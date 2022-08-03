Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Рейян и Миран сообщают Шадоглу о своем переезде, однако не все согласны с таким решением. В доме Асланбеев переполох — Азизе насильно выдворяет родственников из дома, чтобы те покинули Мидьят. Между тем Миран и Рейян приезжают на кладбище и видят, что могилу Элиф раскопали. Супруги понимают, кто является виновником такого дерзкого поступка, и решают скрыть улики.
Смогут ли Миран и Рейян переехать из Мидьята и начать новую жизнь, узнаем во 2 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон ждет вас прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар