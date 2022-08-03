Рейян и Миран сообщают Шадоглу о своем переезде, однако не все согласны с таким решением. В доме Асланбеев переполох — Азизе насильно выдворяет родственников из дома, чтобы те покинули Мидьят. Между тем Миран и Рейян приезжают на кладбище и видят, что могилу Элиф раскопали. Супруги понимают, кто является виновником такого дерзкого поступка, и решают скрыть улики.



Смогут ли Миран и Рейян переехать из Мидьята и начать новую жизнь, узнаем во 2 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон ждет вас прямо сейчас!

