Ветреный. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
2-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран сообщают Шадоглу о своем переезде, однако не все согласны с таким решением. В доме Асланбеев переполох — Азизе насильно выдворяет родственников из дома, чтобы те покинули Мидьят. Между тем Миран и Рейян приезжают на кладбище и видят, что могилу Элиф раскопали. Супруги понимают, кто является виновником такого дерзкого поступка, и решают скрыть улики.

Смогут ли Миран и Рейян переехать из Мидьята и начать новую жизнь, узнаем во 2 эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон ждет вас прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»