Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Миран находит вещь Аслана в своем тайном доме — и принимает решение разобраться с молодым человеком. Джихан пересказывает Султан содержимое дневника Элиф и шантажирует женщину. В это время Генюль тоже читает заметки умершей сестры и понимает, что на самоубийство ее толкнула сама Азизе. Рейян же ссорится с Мираном из-за его неконтролируемой ревности.
Станет ли Аслан помехой в отношениях Рейян и Мирана, узнаем в 12 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве мелодраму можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар