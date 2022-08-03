Ветреный. Сезон 3. Серия 12
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
12-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Миран находит вещь Аслана в своем тайном доме — и принимает решение разобраться с молодым человеком. Джихан пересказывает Султан содержимое дневника Элиф и шантажирует женщину. В это время Генюль тоже читает заметки умершей сестры и понимает, что на самоубийство ее толкнула сама Азизе. Рейян же ссорится с Мираном из-за его неконтролируемой ревности.

Станет ли Аслан помехой в отношениях Рейян и Мирана, узнаем в 12 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»