Миран находит вещь Аслана в своем тайном доме — и принимает решение разобраться с молодым человеком. Джихан пересказывает Султан содержимое дневника Элиф и шантажирует женщину. В это время Генюль тоже читает заметки умершей сестры и понимает, что на самоубийство ее толкнула сама Азизе. Рейян же ссорится с Мираном из-за его неконтролируемой ревности.



Станет ли Аслан помехой в отношениях Рейян и Мирана, узнаем в 12 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве мелодраму можно на Wink уже сейчас!

