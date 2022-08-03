Ветреный. Сезон 3. Серия 112
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
112-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 112 смотреть онлайн

О сериале

После свадьбы Насуха и Аише проходит пять лет: Шадоглу и Асланбеи продолжают жить мирно и помогают друг другу воспитывать младшее поколение. Джихан и Хандан возвращаются в Мидьят после поездки к Азату и сообщают семье радостную новость. Счастливая Рейян готовится к первому рабочему дню в фонде Умута — у младших классов появится новый преподаватель. В это время Миран собирается на пикник с близкими и пытается выведать у старшей дочери очередной секрет жены.

Чем же закончится сказка о любви, рожденной из мести, узнаем в 112 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Последняя серия турецкой мелодрамы ждет вас на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»