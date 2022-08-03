После свадьбы Насуха и Аише проходит пять лет: Шадоглу и Асланбеи продолжают жить мирно и помогают друг другу воспитывать младшее поколение. Джихан и Хандан возвращаются в Мидьят после поездки к Азату и сообщают семье радостную новость. Счастливая Рейян готовится к первому рабочему дню в фонде Умута — у младших классов появится новый преподаватель. В это время Миран собирается на пикник с близкими и пытается выведать у старшей дочери очередной секрет жены.



Чем же закончится сказка о любви, рожденной из мести, узнаем в 112 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Последняя серия турецкой мелодрамы ждет вас на нашем сервисе Wink!

