Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 112 смотреть онлайн
О сериале
После свадьбы Насуха и Аише проходит пять лет: Шадоглу и Асланбеи продолжают жить мирно и помогают друг другу воспитывать младшее поколение. Джихан и Хандан возвращаются в Мидьят после поездки к Азату и сообщают семье радостную новость. Счастливая Рейян готовится к первому рабочему дню в фонде Умута — у младших классов появится новый преподаватель. В это время Миран собирается на пикник с близкими и пытается выведать у старшей дочери очередной секрет жены.
Чем же закончится сказка о любви, рожденной из мести, узнаем в 112 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Последняя серия турецкой мелодрамы ждет вас на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар