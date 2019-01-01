Ветреный. Сезон 3. Серия 105
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
105-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 105 смотреть онлайн

Сюжет

Махфуз сообщает Шадоглу, что Фюсун собирает людей — Миран понимает, что женщина намерена расправиться с его бабушкой и дядей, и хочет помочь им. Азра соглашается на отъезд с матерью, однако все идет не по плану — Фюсун силой забирает дочь и приказывает убить Азизе и Джихана. Между тем Миран поворачивает игру в свою сторону и помогает полиции арестовать преступников.

Сможет ли Фюсун избежать наказания, узнаем в 105 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал в хорошем качестве ждет вас на Wink прямо сейчас!

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7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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