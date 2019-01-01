9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 105 смотреть онлайн
Сюжет
Махфуз сообщает Шадоглу, что Фюсун собирает людей — Миран понимает, что женщина намерена расправиться с его бабушкой и дядей, и хочет помочь им. Азра соглашается на отъезд с матерью, однако все идет не по плану — Фюсун силой забирает дочь и приказывает убить Азизе и Джихана. Между тем Миран поворачивает игру в свою сторону и помогает полиции арестовать преступников.
Сможет ли Фюсун избежать наказания, узнаем в 105 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал в хорошем качестве ждет вас на Wink прямо сейчас!
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар