Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 105 смотреть онлайн

Сюжет

Махфуз сообщает Шадоглу, что Фюсун собирает людей — Миран понимает, что женщина намерена расправиться с его бабушкой и дядей, и хочет помочь им. Азра соглашается на отъезд с матерью, однако все идет не по плану — Фюсун силой забирает дочь и приказывает убить Азизе и Джихана. Между тем Миран поворачивает игру в свою сторону и помогает полиции арестовать преступников.



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