Ветреный. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
1-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Семьи Шадоглу и Асланбеев до сих пор приходят в себя после смерти Элиф. Рейян и Миран собираются уехать из Мидьята, чтобы жить только для себя — однако о своем решении им нужно сообщить родным. Хандан и Джихан радуются рождению здоровой дочки и дают ей имя. Тем временем Азизе, ослепленная гибелью любимой внучки, жаждет мести. Но в город приезжает новый наследник Асланбеев, о существовании которого мало кто догадывается.

Что произойдет в 1 серии турецкой сказки о любви и мести, узнаете, если будете смотреть сериал «Ветреный» — 3 сезон доступен на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»