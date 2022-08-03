Семьи Шадоглу и Асланбеев до сих пор приходят в себя после смерти Элиф. Рейян и Миран собираются уехать из Мидьята, чтобы жить только для себя — однако о своем решении им нужно сообщить родным. Хандан и Джихан радуются рождению здоровой дочки и дают ей имя. Тем временем Азизе, ослепленная гибелью любимой внучки, жаждет мести. Но в город приезжает новый наследник Асланбеев, о существовании которого мало кто догадывается.



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