Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Насух обещает Хазару найти тех, кто покушался на жизнь Рейян. Тем временем Азат едет к Асланбеям, чтобы вызволить сестру, но его план терпит крах после встречи с жителями дома. Рейян и Зехра впервые после свадьбы говорят по телефону — девушка просит маму не волноваться за нее. Миран принимает решение пойти против бабушки и отвозит жену на встречу с дорогим человеком.
Смирится ли Азат с решением Рейян, расскажет свежий эпизод сериала «Ветреный» — 9 серия 2 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар