Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Насух обещает Хазару найти тех, кто покушался на жизнь Рейян. Тем временем Азат едет к Асланбеям, чтобы вызволить сестру, но его план терпит крах после встречи с жителями дома. Рейян и Зехра впервые после свадьбы говорят по телефону — девушка просит маму не волноваться за нее. Миран принимает решение пойти против бабушки и отвозит жену на встречу с дорогим человеком.



Смирится ли Азат с решением Рейян, расскажет свежий эпизод сериала «Ветреный» — 9 серия 2 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

