Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 9
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Насух обещает Хазару найти тех, кто покушался на жизнь Рейян. Тем временем Азат едет к Асланбеям, чтобы вызволить сестру, но его план терпит крах после встречи с жителями дома. Рейян и Зехра впервые после свадьбы говорят по телефону — девушка просит маму не волноваться за нее. Миран принимает решение пойти против бабушки и отвозит жену на встречу с дорогим человеком.

Смирится ли Азат с решением Рейян, расскажет свежий эпизод сериала «Ветреный» — 9 серия 2 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

