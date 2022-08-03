Ветреный. Сезон 2. Серия 84
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
84-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 84 смотреть онлайн

О сериале

Хазар узнает, что Насух отказался помогать Дильшах, и отрекается от отца. Другие члены Шадоглу поддерживают родственника и не понимают, как глава семьи мог столько лет молчать. Миран приезжает с Рейян на кладбище и встречает там ее отца — и на сей раз Асланбей признается, что готов пережить даже самую горькую правду. Тем временем Азат пытается решить финансовые проблемы семьи Шадоглу.

Спасет ли Азат бизнес, узнаем в 84 серии 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — онлайн на русском языке мелодрама доступна уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»