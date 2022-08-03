Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 84 смотреть онлайн
О сериале
Хазар узнает, что Насух отказался помогать Дильшах, и отрекается от отца. Другие члены Шадоглу поддерживают родственника и не понимают, как глава семьи мог столько лет молчать. Миран приезжает с Рейян на кладбище и встречает там ее отца — и на сей раз Асланбей признается, что готов пережить даже самую горькую правду. Тем временем Азат пытается решить финансовые проблемы семьи Шадоглу.
Спасет ли Азат бизнес, узнаем в 84 серии 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — онлайн на русском языке мелодрама доступна уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар