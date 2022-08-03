Хазар узнает, что Насух отказался помогать Дильшах, и отрекается от отца. Другие члены Шадоглу поддерживают родственника и не понимают, как глава семьи мог столько лет молчать. Миран приезжает с Рейян на кладбище и встречает там ее отца — и на сей раз Асланбей признается, что готов пережить даже самую горькую правду. Тем временем Азат пытается решить финансовые проблемы семьи Шадоглу.



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