Ветреный. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
8-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Миран и Рейян встречают рассвет в особняке Асланбеев. Элиф пытается скрасить пребывание девушки в новом доме и помогает ей освоиться. Слуги дома Шадоглу узнают о ночном обстреле, но принимают решение ничего не рассказывать Хазару и Зехре. Ярен все-таки дозванивается до Азата и сообщает о свадьбе. Молодой Шадоглу решает как можно быстрее вернуть сестру домой.

Вернется ли Рейян к родителям, узнаем в 8 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотрите сериал «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе Wink и оставайтесь в курсе событий!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»