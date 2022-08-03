Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Рейян встречают рассвет в особняке Асланбеев. Элиф пытается скрасить пребывание девушки в новом доме и помогает ей освоиться. Слуги дома Шадоглу узнают о ночном обстреле, но принимают решение ничего не рассказывать Хазару и Зехре. Ярен все-таки дозванивается до Азата и сообщает о свадьбе. Молодой Шадоглу решает как можно быстрее вернуть сестру домой.
Вернется ли Рейян к родителям, узнаем в 8 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотрите сериал «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе Wink и оставайтесь в курсе событий!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар