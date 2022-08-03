Миран и Рейян встречают рассвет в особняке Асланбеев. Элиф пытается скрасить пребывание девушки в новом доме и помогает ей освоиться. Слуги дома Шадоглу узнают о ночном обстреле, но принимают решение ничего не рассказывать Хазару и Зехре. Ярен все-таки дозванивается до Азата и сообщает о свадьбе. Молодой Шадоглу решает как можно быстрее вернуть сестру домой.



Вернется ли Рейян к родителям, узнаем в 8 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотрите сериал «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе Wink и оставайтесь в курсе событий!

