Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Хазар начинает догадываться, кто обстрелял машину Мирана. Генюль после очередного неудавшегося разговора с Азизе дает обещание начать собственную игру. Рейян и Миран приезжают к незнакомому дому — оказывается, молодой человек приобрел его, чтобы начать новую жизнь с женой. Но незнакомцы нарушают их план спокойно провести первую ночь после свадьбы.



Что случится с домом молодоженов, узнаем в 7 эпизоде 2 сезона драмеди. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» на русском языке уже сейчас!

