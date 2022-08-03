Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Хазар начинает догадываться, кто обстрелял машину Мирана. Генюль после очередного неудавшегося разговора с Азизе дает обещание начать собственную игру. Рейян и Миран приезжают к незнакомому дому — оказывается, молодой человек приобрел его, чтобы начать новую жизнь с женой. Но незнакомцы нарушают их план спокойно провести первую ночь после свадьбы.
Что случится с домом молодоженов, узнаем в 7 эпизоде 2 сезона драмеди. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» на русском языке уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар