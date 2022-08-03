Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Хазар понимает, что Рейян покинула дом по любви. Насух узнает о состоявшейся свадьбе и запрещает родным произносить имя девушки. Генюль тоже недовольна бракосочетанием и начинает строить козни новой родственнице. Ярен пытается рассказать уехавшему из города Азату новости о сестре, но не успевает этого сделать.



Сможет ли клан Шадоглу смириться с выбором Рейян, расскажет 2 сезон полюбившейся турецкой мелодрамы. Включайте 6 эпизод и продолжайте смотреть «Ветреный» — сериал уже ждет тебя на нашем онлайн-сервисе Wink!

