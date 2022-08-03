Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Хазар понимает, что Рейян покинула дом по любви. Насух узнает о состоявшейся свадьбе и запрещает родным произносить имя девушки. Генюль тоже недовольна бракосочетанием и начинает строить козни новой родственнице. Ярен пытается рассказать уехавшему из города Азату новости о сестре, но не успевает этого сделать.
Сможет ли клан Шадоглу смириться с выбором Рейян, расскажет 2 сезон полюбившейся турецкой мелодрамы. Включайте 6 эпизод и продолжайте смотреть «Ветреный» — сериал уже ждет тебя на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар