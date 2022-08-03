Ветреный. Сезон 2. Серия 56
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
56-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 56 смотреть онлайн

О сериале

Ярен жалуется матери на грубое поведение Харуна, но Хандан даже слышать не желает жалобы дочери. Азат сообщает Джихану, что Рейян больше нет в его сердце, и он перестанет добиваться внимания девушки. Между тем в особняке Асланбеев новая жительница — Шюкран. Оказывается, что, помимо Азизе, у бабушки есть еще знакомые в доме. Элиф собирает чемоданы, чтобы на следующий день отправиться в Европу.

Уедет ли внучка Азизе из Мидьята, узнаем в 56 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». На русском в хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»