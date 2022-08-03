Ярен жалуется матери на грубое поведение Харуна, но Хандан даже слышать не желает жалобы дочери. Азат сообщает Джихану, что Рейян больше нет в его сердце, и он перестанет добиваться внимания девушки. Между тем в особняке Асланбеев новая жительница — Шюкран. Оказывается, что, помимо Азизе, у бабушки есть еще знакомые в доме. Элиф собирает чемоданы, чтобы на следующий день отправиться в Европу.



Уедет ли внучка Азизе из Мидьята, узнаем в 56 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». На русском в хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

