Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 56 смотреть онлайн
О сериале
Ярен жалуется матери на грубое поведение Харуна, но Хандан даже слышать не желает жалобы дочери. Азат сообщает Джихану, что Рейян больше нет в его сердце, и он перестанет добиваться внимания девушки. Между тем в особняке Асланбеев новая жительница — Шюкран. Оказывается, что, помимо Азизе, у бабушки есть еще знакомые в доме. Элиф собирает чемоданы, чтобы на следующий день отправиться в Европу.
Уедет ли внучка Азизе из Мидьята, узнаем в 56 эпизоде турецкого сериала «Ветреный». На русском в хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар