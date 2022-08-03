Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 55 смотреть онлайн
О сериале
Азизе разыгрывает спектакль перед внуками, чтобы напомнить им о причинах ее мести Шадоглу. После приезда Шюкран женщина понимает, что кто-то настраивает Мирана против нее. Генюль просит Фырата сделать шаг против Азизе ради спасения семьи Асланбеев от возможной гибели. Тем временем в доме Шадоглу готовятся к свадьбе Ярен и Харуна — и жених начинает показывать свой истинный характер.
Состоится ли еще одна свадьба в Мидьяте, узнаем в 55 эпизоде турецкой истории о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар