Ветреный. Сезон 2. Серия 55
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
55-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 55 смотреть онлайн

О сериале

Азизе разыгрывает спектакль перед внуками, чтобы напомнить им о причинах ее мести Шадоглу. После приезда Шюкран женщина понимает, что кто-то настраивает Мирана против нее. Генюль просит Фырата сделать шаг против Азизе ради спасения семьи Асланбеев от возможной гибели. Тем временем в доме Шадоглу готовятся к свадьбе Ярен и Харуна — и жених начинает показывать свой истинный характер.

Состоится ли еще одна свадьба в Мидьяте, узнаем в 55 эпизоде турецкой истории о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»