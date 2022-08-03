Азизе разыгрывает спектакль перед внуками, чтобы напомнить им о причинах ее мести Шадоглу. После приезда Шюкран женщина понимает, что кто-то настраивает Мирана против нее. Генюль просит Фырата сделать шаг против Азизе ради спасения семьи Асланбеев от возможной гибели. Тем временем в доме Шадоглу готовятся к свадьбе Ярен и Харуна — и жених начинает показывать свой истинный характер.



Состоится ли еще одна свадьба в Мидьяте, узнаем в 55 эпизоде турецкой истории о любви и мести. Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на русском языке можно на Wink уже сейчас!

