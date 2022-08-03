Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
Хазар ставит Рейян ультиматум: если она будет с Мираном, то предаст семью Шадоглу. Дом Асланбеев готовят к свадьбе, но Азизе, решив насолить внуку, делает декор черным. Рейян разрывается между чувствами к любимому человеку и долгом и не может решиться на побег из дома. Азизе сообщает Насуху, что скоро они станут одной семьей. Между тем Миран понимает, что невеста сильно опаздывает.
Решится ли наследница Шадоглу на свадьбу с любимым, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 5 серия 2 сезона уже доступна на Wink прямо сейчас!
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар