Ветреный. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
5-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Хазар ставит Рейян ультиматум: если она будет с Мираном, то предаст семью Шадоглу. Дом Асланбеев готовят к свадьбе, но Азизе, решив насолить внуку, делает декор черным. Рейян разрывается между чувствами к любимому человеку и долгом и не может решиться на побег из дома. Азизе сообщает Насуху, что скоро они станут одной семьей. Между тем Миран понимает, что невеста сильно опаздывает.

Решится ли наследница Шадоглу на свадьбу с любимым, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 5 серия 2 сезона уже доступна на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»