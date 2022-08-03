Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Хазар ставит Рейян ультиматум: если она будет с Мираном, то предаст семью Шадоглу. Дом Асланбеев готовят к свадьбе, но Азизе, решив насолить внуку, делает декор черным. Рейян разрывается между чувствами к любимому человеку и долгом и не может решиться на побег из дома. Азизе сообщает Насуху, что скоро они станут одной семьей. Между тем Миран понимает, что невеста сильно опаздывает.



Решится ли наследница Шадоглу на свадьбу с любимым, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 5 серия 2 сезона уже доступна на Wink прямо сейчас!

