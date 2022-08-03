Ветреный. Сезон 2. Серия 46
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
46-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 46 смотреть онлайн

О сериале

Врач осматривает Хазара и сообщает, что мужчина поправляется. Между тем Миран продолжает расспрашивать пожилую женщину о юности его матери. Элиф признается Азату, что именно она столкнула с лестницы его дядю в роковую ночь, но тот не верит ей. Это побуждает девушку ворваться в дом Шадоглу и рассказать правду всем жителям особняка — Рейян и Миран тоже становятся свидетелями ее откровений.

Как отреагируют Шадоглу, узнав правду о падении Хазара, увидим в 46 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть турецкий сериал «Ветреный» без рекламы уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»