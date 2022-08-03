Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 46 смотреть онлайн
О сериале
Врач осматривает Хазара и сообщает, что мужчина поправляется. Между тем Миран продолжает расспрашивать пожилую женщину о юности его матери. Элиф признается Азату, что именно она столкнула с лестницы его дядю в роковую ночь, но тот не верит ей. Это побуждает девушку ворваться в дом Шадоглу и рассказать правду всем жителям особняка — Рейян и Миран тоже становятся свидетелями ее откровений.
Как отреагируют Шадоглу, узнав правду о падении Хазара, увидим в 46 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть турецкий сериал «Ветреный» без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар