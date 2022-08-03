Врач осматривает Хазара и сообщает, что мужчина поправляется. Между тем Миран продолжает расспрашивать пожилую женщину о юности его матери. Элиф признается Азату, что именно она столкнула с лестницы его дядю в роковую ночь, но тот не верит ей. Это побуждает девушку ворваться в дом Шадоглу и рассказать правду всем жителям особняка — Рейян и Миран тоже становятся свидетелями ее откровений.



Как отреагируют Шадоглу, узнав правду о падении Хазара, увидим в 46 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть турецкий сериал «Ветреный» без рекламы уже сейчас!

